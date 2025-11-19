Вестник Кавказа

Глава МИД Израиля с нетерпением ждет визита в Баку

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар скоро совершит визит в Баку – событие анонсировал он сам на своей странице в соцсети.

Визит главы МИД Израиля скоро ожидается в Баку, о нем сообщил сам Гидеон Саар в заявлении по итогам встречи с главой Минэкономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

Израильский дипломат уточнил, что в повестку переговоров с азербайджанским министром вошел также план американского президента Дональда Трампа по Газе. Кроме того, участники встречи обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном. Еще одной темой стали развивающиеся связи Азербайджана и Израиля, в том числе в сфере экономики.

"С нетерпением жду визита в Баку в ближайшее время. Мы продолжим укреплять наши взаимоотношения"

– Гидеон Саар

