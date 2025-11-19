В Иерусалиме пройдет заседание азербайджано-израильской межправкомиссии

Сегодня в Иерусалиме состоится заседание азербайджано-израильской межправительственной комиссии. Стороны будут обсуждать вопросы расширения экономических связей.
Ранее глава экономического ведомства Азербайджана Михаил Джаббаров провел встречу с главой Минфина Израиля Зеэвом Элькином. Стороны обсудили углубление экономического сотрудничества, а также реализацию проектов в рамках бизнес-партнерства.
"В рамках нашего рабочего визита в Израиль мы провели встречу с министром финансов Израиля и сопредседателем совместной комиссии Азербайджан-Израиль Зеэвом Элькином. Мы обменялись мнениями о деятельности совместной комиссии, перспективах продвижения двусторонних экономических отношений и эффективной реализации потенциала существующего бизнес-партнерства"
– Михаил Джаббаров
Ранее Баку и Тель-Авив обсудили сотрудничество в сфере противостояния ЧС. Вопросы расширения партнерства были подняты в ходе встречи главы МЧС АР Кямаледдина Гейдарова и посла Израиля Ронена Крауса.