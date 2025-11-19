Вестник Кавказа

В Иерусалиме пройдет заседание азербайджано-израильской межправкомиссии

Старый город Иерусалима
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Заседание азербайджано-израильской межправительственной комиссии пройдет сегодня в Израиле. Ранее состоялась встреча глав экономических ведомств двух стран.

Сегодня в Иерусалиме состоится заседание азербайджано-израильской межправительственной комиссии. Стороны будут обсуждать вопросы расширения экономических связей. 

Ранее глава экономического ведомства Азербайджана Михаил Джаббаров провел встречу с главой Минфина Израиля Зеэвом Элькином. Стороны обсудили углубление экономического сотрудничества, а также реализацию проектов в рамках бизнес-партнерства.  

"В рамках нашего рабочего визита в Израиль мы провели встречу с министром финансов Израиля и сопредседателем совместной комиссии Азербайджан-Израиль Зеэвом Элькином. Мы обменялись мнениями о деятельности совместной комиссии, перспективах продвижения двусторонних экономических отношений и эффективной реализации потенциала существующего бизнес-партнерства"

– Михаил Джаббаров 

Ранее Баку и Тель-Авив обсудили сотрудничество в сфере противостояния ЧС. Вопросы расширения партнерства были подняты в ходе встречи главы МЧС АР Кямаледдина Гейдарова и посла Израиля Ронена Крауса.

