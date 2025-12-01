Вестник Кавказа

Совет глав МИД ОБСЕ состоялся в Вене

© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Заседание СМИД ОБСЕ проходило в столице Австрии 4-5 декабря. Россия была представлена на мероприятии заместителем министра иностранных дел.

В Вене завершилось ежегодное заседание Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

Выступая на встрече, постпред Швейцарии при ОБСЕ Рафаэль Негели отметил, что при председательстве Швейцарии в 2026 году ОБСЕ сконцентрируется на вопросах украинского урегулирования и обеспечении более безопасного будущего на пространстве организации.

Напомним, в 2025 году в ОБСЕ председательствовала Финляндия. В следующем году председателем организации будет Швейцария.
СМИД ОБСЕ традиционно проходит в первую неделю декабря. В этом году он проходил 4-5 декабря.

Ранее на этой неделе ОБСЕ объявила о роспуске Минской группы и связанных с ней структур.

