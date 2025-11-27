Вестник Кавказа

В джебраильское село в Азербайджане отправились новые переселенцы

В джебраильское село в Азербайджане отправились новые переселенцы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Село Хоровлу Джебраильского района в Карабахе вновь принимает очередных переселенцев: в село возвращаются свыше шестидесяти человек.

Сегодня в село Хоровлу в Джебраильском районе Азербайджана продолжают возвращаться жители, сообщают азербайджанские СМИ.

В село направляются 18 семей бывших вынужденных переселенцев в составе 66 человек. Ранее они были размещены по разным регионам страны, как правило, проживая в административных зданиях, санаториях и общежитиях.

Напомним, что азербайджанское село Хоровлу как и еще 8 других сел Джебраильского района было освобождено азербайджанской армией 4 октября 2020 года.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
890 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.