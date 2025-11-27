В джебраильское село в Азербайджане отправились новые переселенцы

Село Хоровлу Джебраильского района в Карабахе вновь принимает очередных переселенцев: в село возвращаются свыше шестидесяти человек.

Сегодня в село Хоровлу в Джебраильском районе Азербайджана продолжают возвращаться жители, сообщают азербайджанские СМИ.

В село направляются 18 семей бывших вынужденных переселенцев в составе 66 человек. Ранее они были размещены по разным регионам страны, как правило, проживая в административных зданиях, санаториях и общежитиях.

Напомним, что азербайджанское село Хоровлу как и еще 8 других сел Джебраильского района было освобождено азербайджанской армией 4 октября 2020 года.