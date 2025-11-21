Джебраильское село Хоровлу принимает пополнение

Сегодня в село Хоровлу в Джебраильском районе, освобожденное от армянской оккупации, возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев – его новыми жителями станут 139 человек.

В село Хоровлу в Джебраильском районе Азербайджана возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев, раньше проживавших в разных регионах страны в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Пополнение большое – на родину сегодня вернутся 38 семей, а это – 139 человек, которых ждут благоустроенные современные дома и удобная инфраструктура, все в селе подготовлено для приема пополнения, передает Trend.

Ранее в ноябре в село прибыли еще две группы его новых жителей.

Напомним, Азербайджанская армия взяла под контроль девять сел Джебраильского района 4 октября 2020 года, от оккупантов были освобождены села Кархулу, Щюкюрбейли, Черекен, Дашкесан, Хоровлу, Махмудлу, Джафарабад, Юхары Маралян и Деджал.