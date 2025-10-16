Вестник Кавказа

Еще одна группа бывших вынужденных переселенцев возвращается в Хоровлу и Ходжалы

Еще одна группа бывших вынужденных переселенцев возвращается в Хоровлу и Ходжалы
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Очередная группа вынужденных переселенцев возвращаются в село Хоровлу (Джебраильский район) и в Ходжалы.

Сегодня новая группа бывших вынужденных переселенцев возвращается в село Хоровлу Джебраильского района (Восточно-Зангезурский экономический район) и в Ходжалы (Карабахский экономический район).

Сообщается, что, семьи, возвращающиеся в село Хоровлу Джебраильского района и в Ходжалы, прежде временно проживали в различных регионах Азербайджана, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На текущем этапе в село Хоровлу Джебраильского района возвращается 47 семей, в общей сложности это 191 человек. В Ходжалы возвращаются 27 семей, то есть 147 человек.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
925 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.