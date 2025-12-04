Глава МИД Азербайджана встретился с генеральным секретарем ОБСЕ

В Вене прошла встреча главы азербайджанского дипломатического ведомства Джейхуна Байрамова с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. Стороны обсудили сотрудничество Баку с ОБСЕ.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел переговоры в рамках встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, сообщили на официальном сайте внешнеполитического ведомства АР.

Встреча прошла на полях 32-го заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Байрамов и Синирлиоглу обсудили основные направления развития отношений Азербайджана и ОБСЕ, в частности, стороны обсудили вопросы региональной безопасности, общую ситуацию на Южном Кавказе и азербайджано-армянское урегулирование.

В МИД АР отметили, что министр поделился актуальным положением дел в регионе и рассказал, как происходит его развитие в постконфликтный период, еще раз подчеркнув важность достигнутого в Вашингтоне соглашения между Баку и Ереваном.

Отдельно был отмечен недавний роспуск Минской группы ОБСЕ и всех связанных с ней структур. Достигнутый результат был оценен положительно.

В ходе двустороннего диалога также были намечены планы по дальнейшему укреплению сотрудничества, состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности не только на Южном Кавказе, но и в мире. Это, по словам генерального секретаря, особо важно в нынешнее время, когда мир сталкивается с различными с серьезными вызовами.