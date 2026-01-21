Дагестан выделит 65 млн рублей для развития агротуризма

Правительство Республики Дагестан направит 65 млн рублей на реализацию семи новых инфраструктурных проектов в сфере агротуризма.

В 2026 году в Дагестане реализуют семь проектов новой туристической инфраструктуры в загородной местности в рамках гранта "Агротуризм", сообщила пресс-служба правительства республики.

Уточняется, что власти выделят для этих целей 65 млн рублей.

"Грант "Агротуризм" позволит фермерам не только производить качественные продукты, но и открывать двери своих хозяйств для гостей. На 2027 год уже отобраны еще два масштабных проекта в Кизилюртовском и Гунибском районах"

– пресс-служба правительства Республики Дагестан

Цель проекта – улучшить агроландшафт Дагестана. В частности, планируется организовать новую туристическую базу в селе Карадах Гунибского района, разработать новое пространство для отдыха в уникальных природных зонах Кумторкалинского района.

Также проекты будут направлены на создание комфортных условий для отдыха – строительство новых модульных домов в Южном Дагестане.

Кроме того, запланировано обновление материально-технической базы и приобретение новых современных единиц техники для проведения основных работ, сообщили в пресс-службе.