Суд в Миннесоте обвинил власти штата в убийстве Алекса Претти

Федеральный судья в американском штате Миннесота своим решением запретил администрации Трампа уничтожать доказательства убийства медбрата Алекса Претти, совершенного накануне.

Власти американского штата Миннесота не смогут уничтожить или изменить доказательства убийства 37-летнего медбрата Алекса Претти, совершенного накануне в Миннеаполисе – такое решение вынес федеральный судья штата Эрик Тоструд, сообщает NBC News.

Оно было принято после того, как власти штата Миннесота подали иск в окружной суд Миннесоты против чиновников министерства внутренней безопасности и других ведомств, добиваясь временного судебного запрета, который запрещал бы федеральным чиновникам уничтожать любые улики, изъятые с места стрельбы.

"Запрещено ликвидировать любые доказательства, которые обвиняемые и лица, работающие от их имени, изъяли с места происшествия, и/или доказательства, которые обвиняемые взяли под свою исключительную опеку"

- постановление суда

Истцами в документе, поданном генеральным прокурором штата, выступают прокуратура округа Хеннепин и государственное бюро по задержанию преступников, а ответчиками - руководство нескольких федеральных агентств, включая министерство внутренних дел.

Прокуратура полагает, что поведение федеральных агентов является преступным, и намерена доказать это, - заявила прокурор округа Хеннепин Мэри Мориарти.

Администрация США заняла оборонительную позицию, вступившись за Иммиграционную и таможенную полицию (ICE) и заявив, что стрельба произошла в целях самообороны. Однако по показаниям очевидцев на момент стрельбы Претти был безоружен – полицейские изъяли у него пистолет, которым Прети владел на законных основаниях, до происшествия, при этом он был жестоко избит федеральными агентами.

Слушание по этому делу пройдет уже завтра, 26 января, в федеральном суде Миннесоты.