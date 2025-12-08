Вестник Кавказа

Global Firepower: Баку сохранил лидерство в регионе по военной мощи

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан остался на 60-м месте мирового рейтинга военной мощи Global Firepower. Армения и Грузия потеряли позиции.

Портал Global Firepower опубликовал обновленный рейтинг военной мощи стран мира. Азербайджан сохранил позиции в рейтинге, закрепившись на 60-й строчке рейтинга. Это самый высокий показатель на Южном Кавказе. 

Соседи – Армения и Грузия – потеряли позиции. Армения покинула первую сотню стран, опустившись с 91-го на 101-е место. Грузия опустилась с 94-го на 95-е место. 

Военные эксперты высоко оценили потенциал сухопутных сил Азербайджана. Например, по числу танков (1354) ВС АР заняли 14-е место в мире. По числу самоходок (135) армия Азербайджана обошла Германию, заняв в мировом рейтинге 29-е место. По числу РСЗО (системы залпового огня) армия АР оказалась в первой десятке стран мира, заняв 9-е место. Азербайджанские силы располагают почти 700 ракетными установками. 

Армия Армении вошла в топ-40 мира по числу ударных вертолетов (20) и самоходок (104). ВС Грузии не имеют ярко выраженных сильных сторон, однако по паркам ударных вертолетов и самоходной артиллерии армия страны вошла в топ-50 мира. 

Тройка лидеров Global Firepower не изменилась с прошлого года. Лидерство по военной мощи по-прежнему за США, второе место за Россией, третью строчку занял Китай.

