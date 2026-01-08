Анкара установила в аэропорту Дамаска гражданскую РЛС

Анкара никогда не планировала размещать военную радиолокационную станцию в аэропорту столицы Сирии Дамаска, как не планировала и проводить военные операции на территории этой страны.

Сообщения о якобы размещении Анкарой армейской радиолокационной системы (РЛС) в международном аэропорту Дамаска для проведения военных операций не что иное, как фейк, сообщили в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Утверждения о том, что Турция установила радиолокационную систему в международном аэропорту Дамаска для проведения военных операций, содержат дезинформацию"

- центр по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.

Турецкая РЛС, установленная в аэропорту столицы Сирии, предназначена для управления воздушным движением и используется исключительно для этого, ее работа нацелена на повышение эффективности контроля воздушного пространства и на обеспечение безопасности полетов, и установлена она по просьбе сирийского руководства, отметили в администрации, передает РИА Новости.

В администрации турецкого лидера добавили: такие сообщения носят спекулятивный характер и нацелены на подрыв отношений Турции с дружественными, братскими и соседними государствами.