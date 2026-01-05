Турция готова присоединиться к контртеррористической операции в Сирии

Анкара готова в случае необходимости оказать содействие сирийской армии при проведении контртеррористической операции в Алеппо, заявили в Минобороны Турции.

Армия Сирии проводит контртеррористическую операцию в провинции Алеппо, и турецкие военные готовы при необходимости присоединиться к ней, рассказал представитель Минобороны Турции.

Он уточнил, что КТО была начата сирийским правительством после того, как участники террористической организации атаковали мирных жителей и силы безопасности в Алеппо. Жертвами при этом стали четыре человека, еще 18 были ранены. Представитель МО Турции отметил, что ключевая цель операции – обеспечение общественного порядка и безопасности жителей.

Он подчеркнул, что на данный момент операция проводится только силам сирийской армии, добавив, что безопасность Сирии важна и для безопасности Турции, а также что Анкара внимательно следит за ситуацией в Сирии.

"Наша страна поддерживает борьбу Сирии с террористическими организациями, основываясь на принципах единства и территориальной целостности Сирии. В этом контексте Турция окажет необходимую поддержку, если Сирия запросит ее"

– представитель Минобороны Турции