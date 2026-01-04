В сирийском Алеппо начались бои между курдами и правительственными силами

Военная операция началась в Алеппо. Войска официального Дамаска вступили в столкновения с частями СДС.

Алеппо стало ареной противостояния между курдским ополчением (СДС) и военными силами официального Дамаска, передает Associated Press (AP).

Ранее власти Сирии анонсировали начало военной операции в Алеппо. Военные Дамаска объявили о введении режима закрытой военной зоны в кварталах Шейх-Максуд и Ашрафия. Жителям приказали покинуть локации до 15:00 мск. Согласно данным СМИ, кварталы в Алеппо покинули до 850 человек.

В СДС заявили о намерении защитить жителей кварталов, а также обвинили войска Дамаска в использовании тяжелого вооружения.

По данным властей страны, жертвами СДС за последние месяцы стали 25 военных, а также более 20 гражданских.