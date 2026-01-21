Названы объемы экспорта электроэнергии из Азербайджана в Россию за 2025 год

Госкомитет статистики Азербайджана поделился данными по объему экспорта электроэнергии в Россию – за январь-ноябрь прошлого года было экспортировано около 98,2 млн кВт⋅ч.

В 2025 году Азербайджан экспортировал примерно 98,2 млн кВт⋅ч электроэнергии в Россию, сообщили в государственном комитете статистики страны.

Уточняется, что данные предоставлены за период с января по ноябрь 2025 года. Доход от экспорта составил около $4,2 млн.

Кроме того, в комитете сообщили, что в этот же период 2025 года Россия экспортировала в Азербайджан 85,5 млн кВт⋅ч электроэнергии, стоимость которой достигла $3,058 млн. Отмечается, что это на 25,2% больше, чем в 2024 году.

В январе-ноябре 2025 года Азербайджан в целом экспортировал электроэнергию в объеме 1,221 млрд кВт⋅ч на сумму $69,7 млн в четыре страны – Россию, Грузию, Турцию и Иран.