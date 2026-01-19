В Стамбуле прошла встреча Эрдогана и участников Балканской мирной платформы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня принял в Стамбуле представителей стран Балканской мирной платформы, поблагодарив их за вклад в работу второго заседания по региональным вопросам.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня в Стамбуле встретился с представителями Балканской мирной платформы - вице-премьерами Черногории и Косово, главами МИД Боснии и Герцеговины и Северной Македонии, заместителем главы МИД Сербии и министром по делам Европы и иностранных дел Албании, которые сегодня в ходе второго заседания платформы обсудили двусторонние отношения своих стран с Турцией и региональные вопросы.

Турецкий лидер на встрече подчеркнул важность обсуждения безопасности границ, энергетики, технологий, транспорта и других важных вопросов, с которыми сталкиваются мир и регион, и роль взаимопонимания между странами-членами объединения, перередает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

На встрече Эрдоган подчеркнул: Турция продолжает работу, направленную на установление мира в регионе, и на Балканах также нужно извлечь уроки из болезненного прошлого и действовать с ориентацией на будущее.