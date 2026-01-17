Эрдоган объявил об окончании эпохи террора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня провел в Анкаре заседание кабинета министров, после которого он сделал ряд важных заявлений, главное из которых - эпоха террора в регионе завершилась окончательно.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня после завершения заседания кабинета министров в Анкаре выступил с заявлениями.

Говоря о вопросах, которые обсуждали участники заседания, турецкий лидер отметил: главным стало обсуждение дополнительных мер, которые необходимо принять, чтобы Турция благополучно пережила этот неспокойный период, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

"С внешней политикой, ориентированной на мир, мы будем и впредь противостоять любым попыткам, которые могут привести к нестабильности в нашем регионе"

- Реджеп Тайип Эрдоган

В заявлении глава государства отметил, что разделение людей по региональному признаку, их политическим взглядам, избирательным предпочтениям и происхождению никогда не было частью политики Турции, и в равной степени это относится к Сирии. Страна принадлежит всем: арабам, туркменам, курдам, нусайритам, суннитам, друзам - всему братскому сирийскому народу, отметил он.

Также Эрдоган напомнил о своем телефонном разговоре с президентом Сирии переходного периода Ахмедом аш-Шараа, заверив его: Турция всегда будет поддерживать Сирию в борьбе с терроризмом и не оставит сирийский народ в одиночестве.

Эпоха террора в регионе завершилась. Необходимо выполнить условия соглашения о перемирии и полной интеграции и больше не ошибаться в своих расчетах, заключил турецкий лидер.