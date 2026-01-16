Эрдоган и аш-Шараа обсудили ситуацию в Сирии

Лидеры Турции и Сирии обсудили сирийские события. Эрдоган указал на необходимость освобождения Сирии от терроризма и заверил, что Турция продолжит оказывать поддержку в этом вопросе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа провели телефонный разговор, обсудив события в Сирии, информирует канцелярия турецкого лидера.

"Обсуждались двусторонние отношения, а также последние события в Сирии. Наш президент указал, что Турция придает большое значение территориальной целостности, единству, солидарности, стабильности и безопасности Сирии"

– канцелярия Эрдогана

Также сообщается, что президент Турции указал на необходимость полного освобождения Сирии от терроризма как для нее самой, так и для всего региона. Эрдоган заверил, что Турция продолжит оказывать Сирии поддержку, "особенно в борьбе с терроризмом".