Президент Сирии и "СДС" подписали соглашение об интеграции

Сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа и "Союз демократических сил" (СДС) подписали документ об интеграции СДС в госструктуры Сирии.

Ахмед аш-Шараа, президент Сирии на переходный период, и возглавляемый курдами альянс "Союз демократических сил" (СДС) подписали соглашение об интеграции.

В рамках документа сирийские госучреждения начнут действовать в Хасаке, Дейр-эз-Зоре и Ракке. Под контролем правительства Сирии окажутся и погранпереходы на северо-востоке страны.

Как заявил Ахмед аш-Шараа, в этом регионе теперь действует режим прекращения огня. Президент Сирии на переходный период обратился к арабским племенам, призвав их сохранять спокойствие, чтобы дать воплотиться в жизнь соглашению с СДС.

Стоит отметить, что сегодня он должен был встретиться с лидером СДС Мазлумом Абди, однако переговоры из-за неблагоприятных погодных условий перенесены на понедельник.

Ахмед Аш-Шараа обратил внимание на неделимость сирийского государства и заверил, что все пока не решенные вопросы с СДС будут урегулированы в дальнейшем.