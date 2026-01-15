Курдский язык стал государственным в Сирии

Сирийские власти опубликовали указ, признающий курдский язык государственным и дающий право на его преподавание в школах. Документ также гарантирует гражданство всем курдам и объявляет Навруз государственным праздником.

Официальная канцелярия президента переходного периода Сирии опубликовала текст указа, подписанного Ахмедом аш-Шараа, который закрепляет права курдского населения в стране.

Согласно указу, курдский язык получает статус государственного, а его преподавание может войти в школьную программу тех районов, где курды составляют большинство населения. Кроме того, переходное правительство обязано предоставить сирийское гражданство всем курдам, проживающим на территории страны.

В документе декларируется запрет дискриминации по этническому и языковому принципу. Кроме того, праздник Навруз, традиционно отмечаемый ираноязычными народами в день весеннего равноденствия, объявлен государственным праздником на всей территории страны.

Население курдов в Сирии оценивается в 10-15%, что делает их второй по величине этнической группой страны. Основная часть проживает в северо-восточных регионах, при этом исторически сложившиеся общины присутствуют и в крупнейших городских центрах, таких как Дамаск и Алеппо.