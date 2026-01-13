США ввели войска в сирийский Дейр-Хафер

Американское командование временно разместило войска в сирийском Дейр-Хафере в провинции Алеппо. Целю операции, согласно заявлению Центрального командования США, являются анализ и стабилизация ситуации после недавних столкновений курского ополчения и сирийской армии.
"Американские силы недавно прибыли в Дейр-Хафер, чтобы временно оценить ситуацию на месте, взаимодействовать с сирийскими партнерами и содействовать стабилизации обстановки"
— капитан Тим Хокинс в разговоре с РИА Новости
Сирийские власти объявили восток провинции Алеппо закрытой зоной, обвинив Сирийские демократические силы в наращивании сил. Командование СДС эти обвинения опровергло, заявив, что Дамаск сам планирует спровоцировать эскалацию конфликта в регионе.