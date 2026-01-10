В Сирии возобновились бои между курдами и правительственными силами

После прекращения огня в районе Алеппо на других участках соприкосновения сил Дамаска и курдов возобновились боестолкновения.

В Сирии снова вспыхнули столкновения между правительственными силами и курдскими ополченцами. Бои ведутся в районе города Дейр-Хафер, который является центром курдских сил в регионе.

Сообщается, что правительственные силы открыли огонь из орудий. В ходе ударов был поврежден мост в районе Умм-эт-Тина, который является важной частью системы коммуникации курдов и используется для вывоза беженцев.

По данным военных Дамаска, ранее курды атаковали беспилотниками позиции правительственных сил.

Отметим, что на днях стороны договорились о прекращении огня в Алеппо. Курдские ополченцы и беженцы покинули город.