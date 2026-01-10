Вестник Кавказа

В Сирии возобновились бои между курдами и правительственными силами

Карта Сирии
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
После прекращения огня в районе Алеппо на других участках соприкосновения сил Дамаска и курдов возобновились боестолкновения.

В Сирии снова вспыхнули столкновения между правительственными силами и курдскими ополченцами. Бои ведутся в районе города Дейр-Хафер, который является центром курдских сил в регионе. 

Сообщается, что правительственные силы открыли огонь из орудий. В ходе ударов был поврежден мост в районе Умм-эт-Тина, который является важной частью системы коммуникации курдов и используется для вывоза беженцев. 

По данным военных Дамаска, ранее курды атаковали беспилотниками позиции правительственных сил. 

Отметим, что на днях стороны договорились о прекращении огня в Алеппо. Курдские ополченцы и беженцы покинули город.

