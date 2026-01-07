Армия Сирии заявила о прекращении операции в Шейх-Максуде в Алеппо

Сирийские военные, по сообщению армии Сирии, прекратили боевые действия в курдском квартале Шейх-Максуд в Алеппо и скоро покинут район.

Военная операция в курдском квартале Шейх-Максуд, расположенном в городе Алеппо, прекращена, соответствующее заявление распространила армия Сирии.

В нем говорится об остановке в этом районе всех военных действий. Они были прекращены сегодня с 15.00 по местному времени (совпадает с московским).

"Бойцы СДС ("Союз демократических сил" - ред.), обосновавшиеся в больнице Ясин, будут высланы в сторону города Эт-Табка"

– армия Сирии

В сообщении уточняется, что у представителей СДС также конфискуют оружие.

Кроме того, согласно заявлению, стартует передача всех государственных объектов в Шейх-Максуде от сирийской армии госучреждениям. Предполагается, что в несколько этапов военные покинут район.