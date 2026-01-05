Сирийская армия начинает военную операцию против СДС

Командование армии Сирии сообщило о начале военной операции, направленной против курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС).

Военная операция против курдской коалиции СДС ("Силы демократической Сирии") стартовала в Сирии, соответствующее сообщение распространило агентство SANA.

Она проводится армией Сирии в провинции Алеппо. В районах Шейх Максуд, Ашрафие и Бани Зейд введен комендантский час, он начал действовать в 13:30 по местному времени.

В рамках операции все позиции СДС получили статус легитимных целей для армии. Гражданское население просят не приближаться к ним.

Ранее сегодня глава МИД Турции Хакан Фидан раскритиковал позицию СДС, пояснив, что она мешает нормализации ситуации и противоречит реалиям региона. Министр пояснил, что нападения на гражданское население в Алеппо, совершенное СДС, подорвали усилия по достижению мира, и призвал СДС отказаться от терроризма и сепаратизма.

Кроме того, в Минобороны Турции заявили о готовности присоединиться к контртеррористической операции, которую проводит сирийская армия в Алеппо.

Напомним, ранее сообщалось, что в последние несколько дней представители СДС обстреливают жилые кварталы Алеппо. Жертвами этих обстрелов две женщины и мужчина. Ранения получили 27 представителей мирного населения, в том числе двое детей.