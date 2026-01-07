Сирийская армия ввела подкрепление в Алеппо

На фоне роста напряженности между курдским ополчением и сирийской армией временное правительство перебросило дополнительные военные силы в Алеппо, территория которого ранее была объявлена военной зоной.

После столкновений представителей сирийской армии и Сирийских демократических сил (СДС) в Алеппо министерство обороны Сирии потребовало от СДС покинуть территорию города, после чего ввело подкрепление.

Национальное сирийское информационное агентство SANA опубликовало фото выдвигающихся из Латакии сил Минобороны и, сославшись на источник в рядах армии, проинформировало, что подкрепление также выдвигается и со стороны Дамаска.

Напряжение между курдским ополчением и правительством переходного периода связано со стремлением последнего взять под контроль всю территорию страны, при этом Рожава хочет сохранить статус автономного федеративного образования на северо-востоке страны.

Курдские силы во вторник выступили с заявлением о подготовке сирийской армии к возобновлению активных боевых действий, что нарушает условия мартовского соглашения об интеграции СДС в сирийскую армию.

Стоить отметить, что население Алеппо выходило на демонстрации против начавшегося насилия. Арабские СМИ утверждают, что некоторые участники акций имели при себе курдскую символику и транспаранты в поддержку СДС.

Минобороны Сирии во вторник также объявило территории к востоку от Алеппо и к западу от реки Евфрат военной зоной. В результате столкновений, по данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), с обеих сторон погибло более сотни человек: 45 мирных жителей и 60 представителей военных структур.