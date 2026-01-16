Дороги к популярным туристическим локациям в КБР станут лучше

В Кабардино-Балкарии в этом году обновят дороги к популярным туристическим достопримечательностям региона – туристам будет быстрее и комфортнее добраться до многих достопримечательностей.

Дорожные власти Кабардино-Балкарии (КБР) до конца года проведут реконструкцию ряда дорог к популярным у туристов природным и культурным центрам притяжения, в том числе к туристическим комплексам "Долина нарзанов" и Чегемским водопадам, сообщили в администрации главы региона.

"В республике продолжится модернизация дорожной сети в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Работы направлены на повышение транспортной доступности природных и культурных объектов региона. Приоритетным станет участок Малка - Ингушли к эко-парку "Долина нарзанов" и урочищу Джилы-Су"

- администрация главы КБР

Также в наступившем году будет завершена реконструкция автодороги Чегем-2, соединяющая Чегемские водопады, парк "Флай Чегем", комплекс "Верхний Чегем", мемориальный дом-музей народного поэта Кайсына Кулиева и плато Кум-Тюбе, передает портал "Это Кавказ".

Также будет капитально отремонтирован участок дороги Нальчик – Майский, ведущий к туристическому комплексу "Шато-Эркен", добавили в администрации.