Дамаск отказался продлить перемирие с СДС

Режим прекращения огня правительственных сил Сирии и СДС не будет продлен. В МИД страны считают, что группировки организации нарушают режим перемирия.

Власти Сирии отказались пролонгировать режим прекращения огня с "Сирийскими демократическими силами" (СДС), передает SANA со ссылкой на МИД страны.

Решение мотивировано позицией официального Дамаска, который не видит мирных устремлений у СДС и считает, что перемирие нужно организации только для затяжки времени.

"СДС по-прежнему не ответили утвердительно на предложение правительства, постоянно нарушая режим прекращения огня"

– МИД Сирии

Власти страны по-прежнему настроены на демилитаризацию СДС и установление контроля над всеми регионами страны.