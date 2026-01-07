Вестник Кавказа

Дамаск отказался продлить перемирие с СДС

Новый флаг Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Режим прекращения огня правительственных сил Сирии и СДС не будет продлен. В МИД страны считают, что группировки организации нарушают режим перемирия.

Власти Сирии отказались пролонгировать режим прекращения огня с "Сирийскими демократическими силами" (СДС), передает SANA со ссылкой на МИД страны. 

Решение мотивировано позицией официального Дамаска, который не видит мирных устремлений у СДС и считает, что перемирие нужно организации только для затяжки времени. 

"СДС по-прежнему не ответили утвердительно на предложение правительства, постоянно нарушая режим прекращения огня"

– МИД Сирии 

Власти страны по-прежнему настроены на демилитаризацию СДС и установление контроля над всеми регионами страны.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
795 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.