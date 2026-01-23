Вестник Кавказа

Армия Израиля приступила к поискам тела последнего заложника в Газе

Карта
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Израильские военные проводят операцию по поиску останков последнего заложника в Газе. Движение ХАМАС сообщило информацию о возможном местонахождении тела.

Армия обороны Израиля приступила к операции по поиску тела последнего погибшего в Газе заложника, поиски ведутся на севере палестинского эксклава.

"ЦАХАЛ проводит масштабную операцию по поиску останков заложника Рана Гвили. Операция проводится на кладбище в северной части сектора Газа и включает в себя поисковые работы с использованием всей имеющейся разведывательной информации"

– канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху

Всего ХАМАС в рамках первого этапа мирного плана по Газе должен был передать Израилю 20 живых заложников и 28 тел погибших, однако одно тело так и не было передано. Речь идет о военнослужащем Ран Гвили, он погиб 7 октября 2023 года.

Согласно сообщению движения ХАМАС, информация о месте нахождения останков Гвили была передана посредникам.

"Мы предоставили посредникам все имеющиеся сведения о местонахождении останков израильского военнослужащего Рана Гвили. Истинность наших слов подтверждает тот факт, что Израиль в настоящий момент ведет поиски тела в указанном нами районе"

– военное крыло ХАМАС, "Бригада Иззэддина аль-Кассама"

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
510 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.