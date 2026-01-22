Наблюдатели ЕС покинут границу Армении после мира с Азербайджаном — Риттер

Миссия ЕС по в Армении прекратит работу на границе с Азербайджаном после ратификации мирного договора. Ее мандат действует до февраля 2027 года.

Наблюдательная миссия ЕС свернет деятельность в приграничных районах Армении, как только Баку и Ереван подпишут мирное соглашение, заявил глава EUMA в Армении Маркус Риттер.

Комментируя положения парафированного соглашения (включая пункт о недопущении иностранных сил на границе), руководитель EUMA заявил, что подписание и ратификация данного документа автоматически сделают присутствие миссии Европейского союза излишним, и она будет отозвана.

"Мы знаем, что после подписания и ратификации мирного соглашения мы больше не понадобимся. Мы не понадобимся на границе, но мы продолжим посещать приграничные населенные пункты. Есть взаимная договоренность о продолжении нашей работы, посещении приграничных населенных пунктов"

— Маркус Риттер

Следует отметить, что мандат миссии EUMA, начавшей свою деятельность в феврале 2023-го, был продлен Советом Европейского союза в конце января 2025 года. Срок ее работы был установлен до 19 февраля 2027 года.