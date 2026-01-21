Вестник Кавказа

Азербайджанский "Карван" утвердил нового главного тренера

Азербайджанский "Карван" утвердил нового главного тренера
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Карван" из Евлаха, занимающий последнее место Премьер-лиги, попробует спасти сезон с новым наставником, которым стал Физули Мамедов.

Физули Мамедов стал новым главным тренером футбольного клуба "Карван" из Евлаха. Соглашения с новым наставником действует до конца текущего сезона. 

"Это назначение неслучайно. Характер, боевой настрой и футбольная философия Физули Мамедова совпадают с духом "Карвана". В предстоящий период мы увидим не только результаты нашей команды, но и её характер, целеустремленность и веру в победу" – пресс-служба футбольного клуба 

Напомним, что прежним наставником клуба был Азер Гашимов. "Карван" отпустил Гашимова, выплатив компенсацию за досрочный разрыв контракта. 

Евлахский клуб, занявший в прошлом сезоне 3-е место, в этом идет последним в Премьер-лиге. У команды лишь одна победа за 16 туров. "Карван" встретится с "Сабахом" в воскресенье.

