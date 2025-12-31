Учителям запретят пользоваться телефонами на уроках в Грузии – СМИ

В Грузии в скором времени вступит в силу запрет на использование телефонов педагогами. В Минобразования республики отметили, что они должны таким образом подавать пример ученикам.

Учителя в Грузии не смогут пользоваться мобильными телефонами на уроках. Об этом пишут местные средства массовой информации со ссылкой на Минобразования страны.

Соответствующий запрет вступит в силу с нового учебного года.

"То, что педагог будет помещать свой мобильный телефон во время урока в соответствующий ящик для хранения вместе с телефонами учеников, будет для них примером. Это не носит характер запрета для учителей. Это просто подача личного примера ученикам"

– Минобразования

Напомним, с нового учебного года в республике стартует реформа школьного образования. Она включает в себя введение школьной формы для начальных классов, новой школьной программы и единых учебников для всех госшкол.