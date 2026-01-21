Военная армада США движется в сторону Ирана — Трамп

Трамп, возвращаясь после церемонии подписания устава Совета мира и еще не ступив на американскую землю, заявил на борту самолета об американском флоте, который направляется на Ближний Восток.

Президент США Дональд Трамп сообщил об "огромном флоте", выдвигающемся в сторону Ирана. Заявление было сделано на борту Air Force One после встречи Трампа с мировыми лидерами на саммите в Давосе.

"У нас много кораблей, направляющихся в этом направлении, на всякий случай… Я бы предпочел, чтобы ничего не произошло, но мы очень внимательно следим за ними (Ираном)"

— Дональд Трамп

Глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) выступил с ответным предупреждением в адрес Вашингтона, заявив, что военные силы Исламской Республики "держат палец на спусковом крючке".