Премьер Грузии Кобахидзе заявил, что власти страны сорвали планы оппозиции устроить революцию. По словам политика, стабильность политической системы позитивно отражается на экономике.

В Грузии за последние четыре года предотвращены пять попыток революции. Власти продолжают поддерживать мир и стабильность в стране, заявил глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Главное, за что мы несем ответственность, это мир в стране. У нас и здесь большой прогресс, вы помните, что за 4 года в стране было 5 попыток революции, и здесь нам удалось привнести мир в нашу политическую жизнь"

– Ираклий Кобахидзе

Власти страны обеспечивают безопасность ради экономического развития, которое, по словам Кобахидзе, опережает другие страны Европы. Как отметил премьер страны, рост экономики Грузии составляет более 9%, что является беспрецедентным показателем в Европе.

"За 5 лет среднегодовой экономический рост в Грузии составил 9,3%, аналога которому нет в Европе. Мы находимся на первом месте по темпам экономического роста. Мы являемся единственной силой, способной поддерживать мир, обеспечивать умиротворение и стимулировать экономический рост в Грузии"

– Ираклий Кобахидзе

Ранее о неудавшейся попытке организовать в стране "Майдан" Ираклий Кобахидзе заявил в октябре прошлого года, когда в Тбилиси прошли протесты после муниципальных выборов. По словам премьера, волнения были спонсированы западными силами.