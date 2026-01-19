Вестник Кавказа

Горнолыжный сезон в России продлится по крайней мере до конца марта

Горнолыжный сезон в России продлится по крайней мере до конца марта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Гидрометцентре дали прогноз по длительности сезона катания на горнолыжных курортах России. Ожидается, что сезон продлится до апреля.

Этой зимой горнолыжный сезон в РФ будет длиться по крайней мере до конца марта, поделился прогнозом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"С начала января очень редкий случай - огромное количество снега. <…> В 2026 году, конечно, сезон будет как минимум до конца марта, а скорее всего до середины апреля"

– Роман Вильфанд

Метеоролог добавил, что после периода снегопадов в горах Краснодарского края действует предупреждение о возможном сходе лавин, передает ТАСС.

Напомним, сезон катания главные горные курорты страны запустили в конце декабря.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
605 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.