Горнолыжный сезон в России продлится по крайней мере до конца марта

В Гидрометцентре дали прогноз по длительности сезона катания на горнолыжных курортах России. Ожидается, что сезон продлится до апреля.
Этой зимой горнолыжный сезон в РФ будет длиться по крайней мере до конца марта, поделился прогнозом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"С начала января очень редкий случай - огромное количество снега. <…> В 2026 году, конечно, сезон будет как минимум до конца марта, а скорее всего до середины апреля"
– Роман Вильфанд
Метеоролог добавил, что после периода снегопадов в горах Краснодарского края действует предупреждение о возможном сходе лавин, передает ТАСС.
Напомним, сезон катания главные горные курорты страны запустили в конце декабря.