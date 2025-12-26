Вестник Кавказа

"Красная Поляна" за каникулы приняла более 85 тыс человек

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На курорте "Красная Поляна" рассказали о турпотоке в новогодние каникулы. В отелях курорта отдохнули за это время 45 тыс туристов, а общий турпоток превысил 85 тыс человек.

Горнолыжный курорт "Красная Поляна" за новогодние праздники принял свыше 85 тыс гостей, сообщили в пресс-службе сочинского курорта.

Турпоток горного курорта за праздники составил более 85 тыс человек, около 45 тыс из них оставались на курорте по крайней мере с одной ночевкой. 

"За время январских каникул средний уровень загрузки средств размещения превысил 75%, а в новогоднюю ночь отели Курорта Красная Поляна были традиционно заполнены более чем на 90%"

– пресс-служба курорта

За первые 11 дней года на "Красной Поляне" было реализовано порядка 27 тыс ски-пассов.

