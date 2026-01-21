Ильхам Алиев раскритиковал судейство УЕФА

Президент Азербайджана обвинил УЕФА в предвзятом судействе после матча азербайджанского клуба "Карабах", выразив сомнение в объективности арбитров.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев выступил с критикой судейства арбитров УЕФА, комментируя победу "Карабаха" над франкфуртским "Айнтрахтом". Соответствующий пост глава государства выложил на своей официальной странице в соцсетях.

Игра завершилась победой азербайджанской команды со счетом 3:2, однако судейство арбитров УЕФА во главе со швейцарцем Сандро Шерером вызвало некоторые вопросы: на 74-й минуте судьи не нашли нарушений в штрафной "Айнтрахта", где после контакта упал азербайджанский нападающий Камило Дуран. А на 78-й минуте эпизод в штрафной "Карабаха", где столкнулись Мустафазаде и франкфуртский полузащитник Ансгар Кнауфф, был трактован как фол с назначением пенальти.

"Это не первый случай, когда судьи УЕФА своими несправедливыми и предвзятыми решениями пытаются преградить "Карабаху" путь к победе. Надеюсь, УЕФА прояснит, кем назначен этот арбитр"

– Ильхам Алиев

Президент подчеркнул, что справедливость всегда непобедима, отметив мужество и сильный дух азербайджанских спортсменов.

Эта победа "Карабаха" стала третьей в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне. Сейчас он занимает 18-е место и приближается к выходу в плей-офф.