"Карабах" вырвал победу у "Айнтрахта" в Лиге чемпионов

ФК "Карабах" одержал волевую победу над "Айнтрахтом" в рамках основного этапа Лиги чемпионов. Победный мяч был забит в самой концовке встречи.

В Баку только что закончился матч основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" (Азербайджан) и франкфуртским "Айнтрахтом" (Германия).

Счет открыл на 4-й минуте полузащитник хозяев Камило Дуран. На 10-й минуте хавбек "Айнтрахта" Джан Узун восстановил равновесие. На 78-й минуте гости вышли вперед благодаря точному удару полузащитника Фареса Шаиби с пенальти, однако на 80-й минуте Дуран отправил второй мяч в сетку ворот "Айнтрахта". А на 94-й минуте защитник агдамцев Бахлул Мустафазаде забил еще один мяч, принеся своей команде победу – 3:2 в пользу "Карабаха".

На данный момент "Карабах" с 10 очками занимает 17-ю строчку в таблице основного этапа Лиги чемпионов. В последнем туре агдамцы сыграют на выезде с "Ливерпулем". Встреча пройдет 28 января. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 (мск).