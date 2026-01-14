"Кайрат" уступил дома "Брюгге" в Лиге чемпионов

ФК "Кайрат потерпел разгромное поражение от "Брюгге" в рамках основного этапа Лиги чемпионов. В матче было забито пять мячей.

В Алматы только что завершился матч основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между футбольными клубами "Кайрат" (Казахстан) и "Брюгге" (Бельгия).

Счет на 32-й минуте открыл защитник гостей Александр Станкович, а уже на 38-й минуте полузащитник Ханс Ванакен удвоил преимущество бельгийской команды. На 74-й минуте нападающий Ромео Вермант сделал счет крупным, а на 84-й минуте защитник Брандон Мехеле отправил еще один мяч в ворота "Кайрата". На 92-й минуте полузащитник "Кайрата" Адилет Садыбеков сократил отставание в счете, установив тем самым окончательный результат – 4:1 в пользу "Брюгге".

В следующем туре основного этапа "Кайрат" встретится с "Арсеналом" (Англия). Игра пройдет в Лондоне 28 января. Начало – 23:00 по московскому времени.