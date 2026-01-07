Вестник Кавказа

ФИФА наложила длительный трансферный бан на "Ростов"

ФИФА наложила длительный трансферный бан на "Ростов"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ФК "Ростов" не сможет регистрировать новых футболистов несколько трансферных окон. Причины такого решения пока не раскрываются.

Футбольному клубу "Ростов" запретили в течение трех трансферных окон регистрировать новых игроков. Соответствующее решение приняла ФИФА.

Трансферный бан вступил в силу с 13 января.

Причины такого решения на данный момент не сообщаются.

Первую часть сезона 2025/26 "Ростов" завершил на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. После 18 туров в активе команды 21 очко.

Вторую часть сезона "Ростов" начнет гостевым матчем с "Краснодаром". Игра пройдет в Краснодаре 28 февраля.

 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
2265 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.