ФИФА наложила длительный трансферный бан на "Ростов"

ФК "Ростов" не сможет регистрировать новых футболистов несколько трансферных окон. Причины такого решения пока не раскрываются.
Футбольному клубу "Ростов" запретили в течение трех трансферных окон регистрировать новых игроков. Соответствующее решение приняла ФИФА.
Трансферный бан вступил в силу с 13 января.
Причины такого решения на данный момент не сообщаются.
Первую часть сезона 2025/26 "Ростов" завершил на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. После 18 туров в активе команды 21 очко.
Вторую часть сезона "Ростов" начнет гостевым матчем с "Краснодаром". Игра пройдет в Краснодаре 28 февраля.