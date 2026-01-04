Вестник Кавказа

Более 100 футбольных тренеров в Турции обвиняются в незаконных ставках

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Масштабное расследование по делу о ставках продолжается в Турции. К списку из арбитров и игроков добавились еще более 200 тренеров и менеджеров.

Отстранение от спорта грозит 212 управленцам турецкого футбола, которые обвиняются в участии в ставках в последние пять лет. Дела функционеров переданы в Дисциплинарный комитет, передает TRT Haber. 

Санкции грозят 108 тренерам, а также 104 менеджерам турецких клубов. Сообщается, что управленцы участвовали в беттинге в период пребывания на знаковых постах в футбольных клубах. 

Напомним, что в футболе Турции с конца прошлого года развивается расследование, связанное с незаконными ставками. По делу проходят ряд функционеров крупнейших клубов страны, более 500 арбитров, а также свыше 1 тыс игроков.

