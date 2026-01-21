Отменой безвиза для граждан с диппаспортами ЕК пытается давить на Тбилиси – депутат

Шаг Евросоюза, предполагающий отмену безвизового режима для грузинских граждан, имеющих диппаспорта, представляет собой попытку давления на власти Грузии, заявила депутат от "Силы народа".

Решение Европейской комиссии о временном прекращении действия безвизового режима для обладателей диппаспортов из Грузии является давлением на грузинские власти, такую оценку дала депутат от партии "Сила народа" Эка Сепашвили.

"Причина давления заключается в том, что сегодня в Грузии действует национальное правительство, которое в первую очередь заботится об интересах собственного населения"

– Эка Сепашвили

По словам парламентария, такая мера со стороны Евросоюза чрезвычайно несправедлива. Кроме того, добавила депутат, своим решением ЕК обнаружила кризис в своих ценностях.

Сепашвили напомнила, что со стороны Грузии не было совершено ни одного нарушения какого-либо правила или требования, которые нужны для введения безвизового режима.