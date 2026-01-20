Летний отдых в Абхазии подорожал на 10-20% – АТОР

Отели Абхазии подняли цены на лето – на 10-20% подорожало размещение в современных отелях с бассейнами и другой туристической инфраструктурой, на 3-5% – в гостиницах класса эконом и гостевых домах.

Отдых в Абхазии летом 2026 года обойдется туристам в среднем на 10-20% дороже, чем летом 2025 года, следует из данных российских туроператоров, передает АТОР.

К настоящему времени около 60-70% абхазских отелей определились с ценами на предстоящий летний сезон. Сильнее всего цены на отдых выросли в отелях комфорт-класса, с современной и развитой инфраструктурой, бассейнами и другими удобствами.

Отели эконом-класса и гостевые дома повысили цены на 3–5%, некоторые сохранили прошлогодние расценки.

При этом в рамках акций раннего бронирования туристы могут приобрести путевки дешевле – места размещения предлагают скидки 5-30%, а также другие бонусы.

Туроператоры не имеют единого мнения о спросе на туры в Абхазию на данный момент: некоторые сообщают о росте спроса на 10-17%, в том числе FUN&SUN, "Интурист", АЛЕАН; другие отмечают спад продаж, так у PEGAS Touristik этой зимой Абхазия на летний сезон продается на 20% хуже, чем зимой прошлого года.