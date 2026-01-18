Абхазия может лишиться туристов из-за загранпаспортов для детей

С 20 января российские дети не могут выезжать в ряд соседних стран по свидетельству о рождении – для поездок потребуется загранпаспорт. Прежде всего нововведение коснется Абхазии, которую многие россияне выбирают для семейного отдыха.

Новые правила выезда детей из РФ вступили в силу 20 января, поездки в Абхазию, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Южную Осетию для детей в возрасте до 14 лет теперь будут возможны только по загранпаспорту.

Ранее в перечисленные республики российские дети могли приезжать по свидетельству о рождении, а россияне старше 14 лет – по внутреннему паспорту. Теперь для детей младше 14 лет потребуется заграничный паспорт.

По оценкам туроператоров, сильнее всего нововведение отразится на турпотоке в Абхазию – это востребованное среди россиян направление для отдыха с детьми. Коммерческий директор туроператора "Алеан" Оксана Булах сообщила, что в 2025 году 35% всех туристов в Абхазии отдыхали с детьми до 14 лет.

"Прогнозируем, что треть от этого количества может отказаться от поездки после введения новых требований. Часть туристов не успеют оформить документы"

– Оксана Булах

В настоящее время в рамках раннего бронирования спада спроса на Абхазию не наблюдается, он может проявиться ближе к началу сезона – Абхазию российские граждане не рассматривают как зарубежное направление, требующее особых выездных документов, добавила она, сообщает Российский союз туриндустрии.