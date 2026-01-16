Правила авиаперевозок изменятся в России с 1 марта

В РФ с 1 марта вступят в силу новые правила авиаперелетов. В частности, возврат средств за билет пассажиры смогут требовать после задержки вылета более чем на 30 минут.

В России, согласно приказу министерства транспорта, с 1 марта в силу вступят обновленные правила авиаперелетов.

В Госдуме напомнили о нововведениях:

Электронный посадочный талон приравнивается в бумажному;

Расширяются возможности провоза ручной клади для маломобильных пассажиров, а детские коляски можно будет бесплатно провозить в ручной клади, даже если пассажир летит без ребенка;

Перевозчики будут обязаны бесплатно предоставлять соседние места детям до 12 лет и их сопровождающим;

В случае, если вылет задерживается более чем на 30 минут, пассажиры смогут обратиться за возвратом средств;

В новых правилах также регламентированы обязанности авиакомпании по предоставлению воды, питания и размещения в отелях пассажирам, при задержках рейсов. Вода должна предоставляться через час после двух часов задержки рейса, питание – через два после четырех часов задержки.

Кроме того, с марта авиакомпании будут обязаны заранее сообщать условия перелета, в том числе информировать путешественников о том, как поменять билет и как вернуть деньги, в том числе в связи с болезнью или другими вынужденными обстоятельствами.