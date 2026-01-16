Иностранные авиакомпании будут выполнять рейсы по России

Иностранные перевозчики будут выполнять внутренние российские рейсы, сообщили в Минтрансе РФ. Роста перевозок у отечественных компаний не ожидается в связи с ограниченным авиапарком.

Министр транспорт России Андрей Никитин рассказал, что выполнять полеты между городами РФ смогут не только отечественные, но и иностранные компании.

"Базовая задача российских перевозчиков - внутрироссийские полеты. Но мы думаем, что иностранные компании будут совершать и полеты внутри России. Мы тоже этим занимаемся. Каботаж сейчас нормативно разрешен, поэтому ждем"

– Андрей Никитин

Также глава Минтранса в беседе с ТАСС отметил, что пассажиропоток российских перевозчиков вряд ли будет расти, так как авиапарк компаний не прирастает.