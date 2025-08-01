Пассажиропоток авиаперевозчиков в России в 2026 году не изменится – Минтранс РФ

В Минтрансе России не ждут увеличения потока пассажиров на рейсах авиакомпаний. Глава ведомстве предрек в новом году пассажиропоток на уровне 2025 года.

В 2026 году пассажиропоток авиакомпаний сохранится на прошлогоднем уровне, такое мнение выразил министр транспорта России Андрей Никитин.

"В 2025 году самолетами перевезено более 108 млн пассажиров. По нашим прогнозам, в 2026 году пассажиропоток сохранится на уровне 2025 года"

– Андрей Никитин

Министр добавил, что рост пассажиропотока не исключен, он может быть обеспечен иностранными авиакомпаниями. Также перевозки могут вырасти, если в РФ будут вновь запущены закрытые аэропорты Юга России.

Российские перевозчики не могут рассчитывать на большой прирост потока пассажиров из-за ситуации с авиапарком.

"Наши авиакомпании провели огромную работу <…> но тем не менее, парк не прирастает. Поэтому говорить о значимом росте авиаперевозок будет неоправданно"

– Андрей Никитин

Глава российского Минтранса выразил уверенность, что "в конечном счете (динамика авиаперевозок) будет положительной - может быть, не в 2026 году, а в 2027-м", пишет ТАСС.