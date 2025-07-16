Вестник Кавказа

Росавиация: пассажиропоток российских авиакомпаний в 2025 году не растет

Росавиация: пассажиропоток российских авиакомпаний в 2025 году не растет
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Росавиации рассказали о пассажиропотоке отечественных перевозчиков в первом полугодии 2025 года. Поток пассажиров немного снизился относительно данных прошлого года.

Более 50 млн человек составил пассажиропоток отечественных авиакомпаний за шесть месяцев этого года, следует из сообщения Росавиации.

"50,8 миллиона человек перевезли российские авиакомпании в первой половине 2025 года, что соответствует аналогичному периоду 2024 года (-0,8%)"

– Росавиация

Отмечается, что на внутренних направлениях поток пассажиров снизился на 1,7% - до 38,1 млн человек, на международных увеличился на 2,2% - до 12,7 млн человек.

Свыше 70% всех авиаперевозок пришлось на пять российский компаний: "Аэрофлот", "Победа", S7, "Россия" и "Уральские авиалинии".

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