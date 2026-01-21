Вестник Кавказа

Дорога Армения-Иран закрыта из-за метели в Сюнике

След на снегу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Из-за разыгравшегося бурана в Сюникской области перекрыта трасса Армения-Иран и ряд других ключевых дорог на территории Армении. Дорожный департамент призывает отказаться от поездок.

Движение по автодороге Армения-Иран перекрыто из-за мощного снегопада в Сюнике. Информация о закрытии трассы подтверждена Дорожным департаментом Армении.

Сообщается, что для обеспечения безопасности водителей, в условиях нулевой видимости, перекрыты два ключевых участка:

  • на отрезке от перекрестка у села Нораван до перекрестка Шинуайр (направление на Горис и Татев);
  • альтернативный путь к иранской границе по дороге Нораван-Лцен-Татев;
  • автодорога Ттуджур-Навур (для всех видов транспорта).

Метель и гололед усугубляют ситуацию на дорогах Армении. Опасные условия сохраняются на перевале Чамбарак, подъездах к Дилижанскому тоннелю и у горы Арагац. На ряде магистралей — гололедица.

Дорожный департамент Республики Армения настоятельно рекомендует водителям учитывать сложные погодные условия и, по возможности, отложить поездки.
 

