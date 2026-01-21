Вестник Кавказа

Электросети Ставрополья модернизируют за 13 млрд рублей

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Россети Северный Кавказ" в Ставропольском крае в ближайшие пять лет реализуют проект по модернизации электросетей. Инвестиции составят 13 млрд рублей.

В Ставропольском крае проведут модернизацию электросетей, на работы будет выделено 13 млрд рублей.

В 2026-2030 годах компания "Россети Северный Кавказ" намерена реализовать в регионе ключевые проекты, связанные с улучшением качества электроснабжения в Ставропольском крае, поделились в пресс-службе правительства региона.

В планах возведение новых и реконструкция имеющихся подстанций, улучшение инфраструктуры растущих городов, расширение энергетических мощностей. Работы затронут электросети столицы края, курортных Пятигорска, Кисловодска, Ессентуков, а также других населенных пунктов.

