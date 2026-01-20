Международные терминалы аэропортов Ставрополья реконструируют до 2030 года

Обновление международных терминалов обоих аэропортов Ставропольского края – в Ставрополе и Минводах – запланировано на ближайшие несколько лет.

Оба аэропорта Ставрополья, как воздушная гавань в Ставрополе, так и аэропорт в Минводах, а точнее их международные терминалы, перенесут реконструкцию до начала 2023 года, такие сроки анонсировали в Миндоре региона.

В ведомстве пояснили, что решение о модернизации было принято из-за роста пассажиропотока. Сейчас идет подготовка к реконструкции международных терминалов и объектов инженерной инфраструктуры. В Ставрополе работы планируется завершить в 2029 году, в Минводах – в 2028-м.

"Также запланировано обновление и расширение территории взлетно-посадочных полос, что в свою очередь позволит увеличить количество принимаемых судов"

– Миндор Ставрополья

В ведомстве также сообщили, что общий пассажиропоток за прошлый год в обоих аэропортах достиг 5,1 млн человек. Кроме того, в минувшем году на Ставрополье запустили рейсы по новым направлениям, в том числе в Бодрум, Астану, Батуми, Пхукет, а также в ряд российских городов.