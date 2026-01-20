Россия продолжит развивать стратегическое партнерство с Ираном – Цивилев

Глава энергетического ведомства РФ Сергей Цивилев заявил о том, что Москва так и продолжит придерживаться плана по развитию сотрудничества с Тегераном, в том числе в сфере торговли.

Россия продолжит выстраивать свои партнерские взаимоотношения с Ираном, такое заявление сделал глава министерства энергетики России Сергей Цивилев в ходе заседания российской части постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Также он сообщил о том, что 19-е заседание российско-иранской межправкомиссии пройдет 16-18 февраля текущего года в иранской столице.

"Наша работа по развитию российско-иранских отношений продолжается, запланированные мероприятия межправкомиссии состоятся по графику"

– Сергей Цивилев

Москва и Тегеран намерены разрабатывать совместные проекты в энергетике, сельском хозяйстве, образовании и здравоохранении, а также в области культурного сотрудничества.

По словам Цивилева, особенно важно уделить внимание вопросам их нормативно-правового обеспечения.