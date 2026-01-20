Россия продолжит развивать стратегическое партнерство с Ираном – Цивилев

Россия продолжит выстраивать свои партнерские взаимоотношения с Ираном, такое заявление сделал глава министерства энергетики России Сергей Цивилев в ходе заседания российской части постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Также он сообщил о том, что 19-е заседание российско-иранской межправкомиссии пройдет 16-18 февраля текущего года в иранской столице.
"Наша работа по развитию российско-иранских отношений продолжается, запланированные мероприятия межправкомиссии состоятся по графику"
– Сергей Цивилев
Москва и Тегеран намерены разрабатывать совместные проекты в энергетике, сельском хозяйстве, образовании и здравоохранении, а также в области культурного сотрудничества.
По словам Цивилева, особенно важно уделить внимание вопросам их нормативно-правового обеспечения.